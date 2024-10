Un’importante attività di polizia tributaria è stata posta in essere dai finanzieri del Gruppo di Olbia, che al termine di due interventi ispettivi, durati diversi mesi, sono riusciti a scoprire un meccanismo fraudolento che ha permesso ad un imprenditore olbiese, attraverso una sua società dedita alla locazione di immobili di pregio in Costa Smeralda, di realizzare un’evasione fiscale milionaria.

Gli investigatori, dopo aver proceduto all’esame dei bilanci aziendali, che apparentemente risultavano impeccabili, hanno proceduto a un’accurata analisi dei conti corrente riconducibili alla società e all’imprenditore rilevando movimentazioni bancarie che l’imprenditore non è riuscito a giustificare per oltre 2.500.000 euro, nonché ricavi non dichiarati per oltre 1.000.000 euro.

L’imprenditore, amministratore unico della società, secondo quanto emerso dalle ingadini, aveva poi intascato oltre 800.000 euro di utili senza dichiararli al Fisco. Inoltre, utilizzando somme di denaro societario pagava le rette di un prestigioso college svizzero frequentato dal figlio.

Quanto scoperto è stato quindi comunicato all’ Agenzia delle Entrate per il recupero a tassazione.

A oggi il Gruppo della Guardia di Finanza di Olbia ha constatato complessivamente circa 18.000.000 euro di redditi e circa 3.000.000 euro di iva.