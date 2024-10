Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme Gialle della tenenza di Sanluri, hanno condotto una verifica fiscale nei confronti di una società operante a Pabillonis nel settore della ristorazione.

L’azione dei Finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi delle disposizioni tributarie vigenti ai fini delle Imposte Dirette, dell’I.V.A. e dell’I.R.A.P.

Dopo un’attenta e scrupolosa verifica tra conti correnti, banche, è stato appurato che la società non ha versato al Fisco ricavi per 182mila euro e l’Iva evasa pari a 12mila euro. Non solo, quattro le maestranze lavorative non assicurate e non regolarmente assunte: ne è scaturita una multa da 24mila euro con l’obbligo di sanare le posizioni lavorative dei dipendenti con il versamento dei contributi per legge.