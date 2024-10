Unità cinofile e Baschi Verdi al lavoro per setacciare le zone dello spaccio in città e in provincia. Quasi un chilo (marijuana e hashish) lo stupefacente recuperato, tre i soggetti denunciati e cinque le persone segnalate alla Prefettura come assuntori, mentre un uomo è stato deferito in stato di libertà per porto abusivo di coltello di genere proibito.

Le tenenze di Sanluri e Sarroch invece hanno operato sui canoni d’affitto non dichiarati (primo intervento per una società di ristorazione a Cagliari dove nel 2016 non ha versato i proventi per 18.000 euro), secondo caso invece a Suelli dove un cittadino è risultato irregolare sulla dichiarazione dei canoni per un importo di 9.600 euro.