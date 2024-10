E' tornato in libertà Mario Mele, il nuorese di 55 anni soprannominato il "re delle discoteche sarde", arrestato in Kenya ai primi di aprile in seguito a un mandato di cattura internazionale per un'evasione fiscale di 17 milioni di euro.

Per lui il giudice ha disposto l'obbligo di firma ed il divieto di espatrio. L'istanza di remissione in libertà era stata depositata qualche giorno fa al collegio dei giudici del tribunale di Nuoro, dove si sta celebrando il processo nei confronti di Mele, dai suoi legali, gli avvocati Pietro Pittalis e Giovanni Azzena.

"Siamo soddisfatti delle revoca della misura in carcere - hanno detto all'ANSA i difensori - pensiamo che così Mario Mele possa affrontare con serenità il processo al fine di poter ridimensionare la vicenda".

Dopo l'arresto in Kenya, dove era latitante, Mele era stato subito estradato in Italia. Pochi giorni dopo era stato trasferito nel carcere di Badu 'e Carros, che ha lasciato questa mattina.