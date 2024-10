Lotta all’evasione fiscale da parte della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Cagliari. In particolare, l’ultimo evento denunciato all’Autorità Giudiziaria, riguarda un ‘buco’ da oltre 70 mila euro da parte di due società operanti nel settore dello sport nel cagliaritano.

L’azione dei Finanzieri con tutta una serie di controlli incrociati e verifiche, verteva sull’adempimento delle disposizioni tributarie vigenti ai fini dell’Iva e delle imposte dirette.

Nel primo caso, nei guai un professionista cagliaritano che nel2016 haomesso di indicare nella dichiarazione dei redditi guadagni per una cifra di 27.983 euro. Seconda irregolarità invece, sempre per una società sportiva, non sono stati versati al Fisco ricavi per un importo di 42.158 euro.