Nella tarda mattinata di ieri, grazie ad una chiamata al 112 da parte di un cittadino che ha sentito dei rumori sospetti all’interno di un appartamento, i Carabinieri del NORM del Reparto Territoriale di Olbia hanno tratto in arresto Antonio Contene, pregiudicato olbiese di 29 anni, perché responsabile, in flagranza di reato, di evasione e di furto in abitazione.

I militari erano già sulle tracce dell’uomo considerato che, a seguito di un controllo, non era stato trovato presso la propria abitazione di via La Spezia dove doveva scontare gli arresti domiciliari.

I Carabinieri, appena avuta notizia dalla Centrale Operativa del furto in un appartamento della vicina via Ferrara, hanno rivolto così le ricerche proprio nei confronti di Contene che è stato trovato in possesso di un borsello, poi risultato oggetto di furto, contenente poche decine di euro e documenti, tutti restituiti al legittimo proprietario.

Una volta accompagnato in caserma e terminati gli atti di rito, l’arrestato è stato accompagnato presso il carcere di Bancali a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e in attesa del processo per direttissima.