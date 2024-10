Gli agenti della Guardia di finanza di Palau hanno individuato due imprenditori edili, che operano ad Arzachena e Palau, che hanno evaso le imposte per oltre 650mila euro.

Gli artigiani, in possesso di regolare partita Iva, emettevano le fatture ai propri clienti per i lavori eseguiti ma successivamente non dichiaravano i ricavi e non versavano le imposte dovute.

Il volume d'affari è stato ricostruito dalle forze dell'ordine grazie ai controlli incrociati tra i clienti e le informazioni contenute nelle banche dati in uso alla Finanza.

Negli ultimi cinque anni di attività, i ricavi non dichiarati e non contabilizzati sono risultati pari a 655mila euro, l'Iva supera i 58mila euro.

Constatate, inoltre, violazioni amministrative sulla tenuta della contabilità.