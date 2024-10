Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme Gialle della Tenenza di Iglesias hanno concluso un’attività di verifica nei confronti di un’impresa con sede a Carbonia ed operante nel settore del trasporto merci.

Il soggetto target è stato individuato a seguito di una costante attività di monitoraggio dei beni viaggianti su strada nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e l’incrocio delle banche dati in uso al corpo.

L’opera di ricostruzione del reddito è stata effettuata analiticamente attraverso l’approfondito esame della documentazione contabile reperita all’avvio della verifica, le cui risultanze sono state confrontate con i dati acquisiti sia attraverso controlli incrociati eseguiti nei confronti di clienti della ditta che attraverso le ulteriori informazioni emerse dalla consultazione delle banche dati in uso al Corpo.

Le operazioni di controllo hanno permesso di appurare che la ditta verificata, per le annualità 2016 e 2017, non ha presentato le dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte dirette e dell’I.v.a., qualificandosi come evasore totale ed occultando ricavi per complessivi 294.263 euro con una conseguente evasione dell’imposta sul valore aggiunto pari a 64.738 euro.

L’intervento si inserisce nel più ampio ed articolato dispositivo della Guardia di Finanza finalizzato al contrasto dell’evasione fiscale, fenomeno che produce effetti negativi per l’economia, ostacola la normale concorrenza tra le imprese, danneggia le risorse economiche dello stato ed accresce il carico fiscale per i cittadini onesti.