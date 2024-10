Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme Gialle nuoresi hanno effettuato una verifica fiscale nei confronti di un professionista operante nel settore della consulenza tecnica sulle energie rinnovabili, che sarebbe risultato “evasore totale” per gli anni d’imposta 2014 e 2015.

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Nuoro, all’esito di una complessa attività di ricostruzione della posizione fiscale del professionista, avrebbero constatato l’omessa presentazione delle dichiarazioni obbligatorie per le predette annualità e l’infedele indicazione dei redditi per l’anno 2016, per un recupero a tassazione di un imponibile complessivo pari a oltre 200.000 euro e violazioni all’IVA pari a circa 70.000 euro.

L’operazione rientra nel quotidiano quadro di intensificazione delle attività di polizia economico-finanziaria disposte dal Comando Provinciale barbaricino a favore dell’emersione delle aziende e dei professionisti del territorio che operano in evasione fiscale.