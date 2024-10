La Guardia di Finanza della Tenenza di Arbatax ha condotto una complessa verifica fiscale nei confronti di un’impresa operante nel settore della vendita di bevande e alimenti.

Dal controllo è emerso che il titolare della ditta, negli anni, aveva sempre emesso regolarmente lo scontrino fiscale ai propri clienti, senza però presentare poi l’annuale dichiarazione deiredditi.

Al termine delle attività ispettive, con la minuziosa ricostruzione del volume d’affari dell’attività commerciale dal 2014 al 2017, grazie anche all’analisi della copiosa documentazione extracontabile acquisita all’atto dell’avvio della verifica, sono stati contestati ricavi per circa 165.000 euro, violazioni all’IVA per circa 22.000 euro nonché violazioni I.R.A.P. per circa 165.000 euro.

L’attività, rientrante in un più ampio piano di lotta all’evasione fiscale coordinato dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Nuoro, è mirata a contrastare le forme più gravi e diffuse di evasione e frode fiscale che producono effettivi negativi sull’economia del territorio, favorendo la concorrenza sleale tra imprese.