A Nuoro è evaso dopo essere stato sottoposto ai domiciliari un 45enne con precedenti per armi. A sporgere la denuncia la polizia: al momento del controllo effettuato dagli agenti l'uomo non si trovava in casa.

Contattato al telefono, ha provato a raggirare i poliziotti affermando di trovarsi in casa, salvo poi dover ammettere la sua assenza.

Giunto poco dopo sul posto, è stato denunciato all'autorità giudiziaria e sottoposto nuovamente alla misura.