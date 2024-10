Dopo circa un giorno di ricerche, i Carabinieri della Stazione di Olbia Poltu Quadu e della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia, ieri pomeriggio hanno ritrovato e arrestato L. D., 45enne olbiese, con numerosi precedenti, perché evaso dagli arresti domiciliari.

L’uomo, alle 17,00 di lunedì 28 settembre, era riuscito a far perdere le proprie tracce allontanandosi dalla comunità terapeutica, in provincia di Cagliari, dove, in regime di detenzione domiciliare, stava scontando una pena per un pregresso reato di ricettazione.

I Carabinieri del Reparto Territoriale, preoccupati per l’incolumità dei familiari dell’evaso, considerato che in precedenza erano stati fortemente minacciati, gli hanno immediatamente messi in guardia tenendo sotto osservazione le abitazioni.

L’uomo è stato bloccato dai militari proprio nelle vicinanze dell’abitazione di un parente a Olbia.