E’ stato trovato con due coltelli, uno lungo 15 centimetri, l’altro di 13, mentre ieri mattina passeggiava tranquillamente in via Monsignor Virgilio.

A possederli un pregiudicato della provincia di Siracusa di 35 anni, Giuseppe Trantino, con precedenti per rapine a mano armata, furto in abitazione e di auto e lesioni personali aggravate, scappato dalla casa di reclusione di Isili il 6 agosto scorso, dove l’uomo era sottoposto alla misura di sicurezza detentiva.

I carabinieri della Stazione di Tortolì, congiuntamente a militari del Nucleo operativo di Lanusei hanno dunque arrestato il 35enne in quanto ritenuto responsabile di inosservanza delle misure di sicurezza detentive e porto di armi.

I carabinieri hanno inoltre scoperto che Trantino era accampato in una tenda situata nella pineta antistante la spiaggia in località la Capannina e aveva in programma di lasciare l’Isola imbarcandosi per Civitavecchia.

L’uomo è ora rinchiuso nella casa circondariale di Lanusei.