E' evaso dagli arresti domiciliari, poi, rientrato a casa ubriaco, avrebbe picchiato la madre.

Un 43enne sassarese è stato arrestato dagli agenti della sezione volante della Questura di Sassari e dopo la convalida del gip si trova ora rinchiuso nel carcere di Bancali con le accuse di evasione, maltrattamenti in famiglia e lesioni.

L'uomo, ai domiciliari perché accusato di avere rapinato una anziana signora nell'ottobre scorso, ieri mattina ha avuto un permesso per poter partecipare al processo in cui è imputato, ma dopo l'udienza non è tornato nella sua abitazione.

Secondo quanto ricostruito, dopo aver fatto rientro a casa di sera, si è scagliato contro la madre di 70 anni, picchiandola. La donna è stata accompagnata al pronto soccorso, dove le sono stati assegnati sette giorni di cure per le percosse ricevute.