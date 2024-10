Un 26enne di San Gavino Monreale, S.L., è evaso dai domiciliari per recarsi in un circolo privato del paese. Il giovane è stato sorpreso dai carabinieri della locale stazione, impegnati in un servizio di controllo del territorio assieme ai colleghi del Norm di Villacidro.

Il giovane si trovava in un circolo di via Torino, è stato così arrestato in flagranza per il reato di evasione.