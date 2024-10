Ieri mattina la Guardia Costiera di Alghero, a seguito di una segnalazione riguardante la presenza di due pescatori subacquei all’interno dell’Area Marina protetta “Capo Caccia – Isola Piana”, ha fermato in località Porto Agra, due pescatori con una cesta piena di ricci di mare e dell’attrezzatura da sub, presumibilmente utilizzata per la raccolta del prodotto ittico.

I due si sono opposti alla richiesta di consegna dei ricci da parte dei militari e sono fuggiti a gran velocità a bordo della propria auto effettuando brusche manovre e mettendo a repentaglio l’incolumità propria e di altri automobilisti.

Dalle indagini della Capitaneria di Porto è emerso che uno dei due pescatori era sottoposto agli arresti domiciliari.

Informata tempestivamente su quanto accaduto, l'autorità giudiziaria ha disposto per quest'ultimo l'arrestato per evasione e resistenza a pubblico ufficiale, delegando per l’esecuzione gli Ufficiali/Agenti di Polizia Giudiziaria dell’ Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, diretti dal Comandante Paola Piroddi.