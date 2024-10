Avrebbe dovuto trovarsi a casa perché sottoposta agli arresti domiciliari, ma una donna di 33 anni, sassarese, M.M.G., è stata sorpresa a bordo di un’auto con altre tre persone.

La giovane avrebbe riferito agli agenti di essere uscita per andare a comprare alcuni mobili per il suo appartamento.

I poliziotti, dopo aver proceduto ad ulteriori accertamenti, hanno tratto in arresto la donna che su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stata in seguito accompagnata presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida.