Ha dell'incredibile la lunga serie di episodi di violenza di cui si è reso protagonista in pochi giorni un 43enne sassarese. L'uomo è evaso tre volte in meno di due giorni aggredendo la propria compagna e un uomo, forse per gelosia.

Lo scalmanato due settimane fa avrebbe picchiato la stessa donna in piazza Castello. L'aggressione si era ripetuta la settimana scorsa in via delle Conce. Ieri la malcapitata è stata raggiunta ancora una volta in via delle Conce davanti a un supermercato. L'aggressore è stato arrestato dalla polizia di Sassari.

Martedì scorso doveva tenersi l'udienza presso il tribunale di via Roma per i reati contestati al 43enne. Questi, una volta raggiunta la struttura, è stato rimandato a casa ma avrebbe preferito vagare per la città, dove gli agenti lo hanno intercettato riaccompagnandolo ai domiciliari. Ieri gli agenti della Polizia locale lo hanno fermato ancora una volta riportandolo a casa, ma un'ora dopo si è diretto nuovamente verso via delle Conce, dove ha malmenato un uomo, forse per gelosia. Colpi al viso, con l'aiuto di un complice che avrebbe spaccato una bottiglia di vetro sulla testa della vittima. I due avrebbero continuato a colpire anche dopo che il "rivale" era finito a terra.

Poi il 43enne ha preso la donna, che si trovava nei paraggi, trascinandola via e strattonandola prima di scappare. La Polizia locale lo ha individuato e arrestato in via Muroni trasportandolo al Comando dove ha trascorso la notte.

Il complice è stato denunciato, mentre l'uomo che ha subito l'aggressione è ricoverato in ospedale.