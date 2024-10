E’ evaso dagli arresti domiciliari, è salito a bordo di un autocarro per poi schiantarsi su un albero. E’ accaduto questa notte, nel centro abitato di Villacidro, l'autocarro OM 40 condotto da M.M., 24enne operaio di Villacidro, nel percorrere la via Gramsci, per cause ancora in corso di accertamento è fuoriuscito dalla sede stradale andandosi a schiantare su un pino.

Il conducente, estratto dalle lamiere da una squadra dei Vigili del Fuoco di Sanluri, è stato trasportato dal personale del 118 presso l'ospedale "Brotzu" di Cagliari in gravi condizioni, dove è stato ricoverato presso il reparto rianimazione.

Sul posto i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Villacidro e della stazione di Sardara, che dopo aver messo in sicurezza l'area dell'incidente si sono occupati dei rilievi di rito. L'uomo è stato anche denunciato all'Autorità Giudiziaria in stato di libertà per i reati di evasione e guida senza patente.