Intorno alle 13:30, i militari locale stazione ad Arzana hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare emessa in data odierna dalla Corte d’appello di Cagliari, nei confronti di un pensionato pluripregiudicato, Carmine Stochino, 72enne nato ad Arzana.

L’uomo era agli arresti domiciliari per delitti in materia di armi, ma la sua posizione si è aggravata quando lo scorso 8 luglio era stato arrestato dai carabinieri per evasione. E’ ora rinchiuso nella casa circondariale di Lanusei.