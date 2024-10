Nella giornata di oggi i Carabinieri hanno arrestato in flagranza per evasione un 58enne, A.P., di Bari Sardi, operaio, pregiudicato per reati in materia di sostanze stupefacenti.

L’uomo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, alle 16:50 è stato sorpreso dai militari all’esterno della propria abitazione.

In attesa del giudizio direttissimo, è stato ricondotto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari. E' a disposzione dell'autorità giudiziaria.