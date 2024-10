Lo scorso 18 settembre, una 41enne sassarese era stata arrestata con l’accusa di aver appiccato un incendio nell’appartamento della sua ex compagna in via Napoli, a Sassari.

All’origine dell’attentato, risalente al 7 agosto scorso, ci sarebbero stati dissapori maturati nel tempo tra la quarantenne e la vittima a seguito dell’interruzione di una relazione sentimentale che le aveva legate per tre anni.

La donna, che si trovava agli arresti domiciliari e con l’applicazione del braccialetto elettronico, circa dieci giorni fa si è allontanata dal proprio domicilio, disattendendo le prescrizioni impostele.

Nel tardo pomeriggio di ieri, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Sassari ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, nei confronti della 41enne. I poliziotti sono intervenuti presso l’abitazione della donna, dove le è stata notificata l’ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale di Sassari, per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. Dopo le formalità di rito. la donna è stata accompagnata presso la casa circondariale di Sassari-Bancali.