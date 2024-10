Gli Agenti della Squadra Volante nel pomeriggio di ieri hanno arrestato un 52enne cagliaritano, Stefano Pani, già noto alle Forze di Polizia, per il reato di evasione.

Nello specifico, un equipaggio della Squadra Volante, nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, nel transitare in via Crispi ha notato l’uomo, conosciuto dai poliziotti in quanto sottoposto al regime della misura degli arresti domiciliari.

Lo stesso, pochi istanti prima, nel corso dei consueti controlli alle persone sottoposte alla citata misura restrittiva, non era risultato presente presso il proprio domicilio.

Accertata la violazione della prescrizione, l’uomo è stato tratto in arresto per evasione ed accompagnato presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa del processo con rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.