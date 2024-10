Ieri a Selargius i carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace, in esecuzione del decreto di sospensione degli arresti domiciliari, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Cagliari, hanno tratto in arresto un 39enne di Assemini già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari proprio a Selargius.

Il provvedimento scaturisce dalla denuncia in stato di libertà dell’uomo per evasione, avvenuta in due circostanze nei giorni scorsi in relazione a due distinti episodi nei quali una pattuglia della Stazione si era recata a verificare la presenza in casa del denunciato e questi non era risultato essere presente a casa.

Al termine della notifica del provvedimento e della redazione degli atti relativi, munito di una borsa con gli effetti personali, l’uomo è stato tradotto dai carabinieri presso la casa circondariale di Uta.