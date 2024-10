La Polizia di Stato ha tratto in arresto Raffaele Madeddu, 31enne, pregiudicato, responsabile del reato di evasione. La scorsa notte gli agenti della squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Quartu Sant’Elena, hanno accertato la violazione della misura restrittiva da parte dell’uomo.

Infatti, intorno alle ore 2.10, nel corso delle consuete verifiche dei soggetti sottoposti alla misura degli arresti domiciliari i poliziotti, giunti presso il domicilio di Madeddu, hanno atteso per oltre 20 minuti che lo stesso aprisse la porta, senza avere riscontro.

Ripresa la perlustrazione l’equipaggio lo ha rintracciato in Via Boito, traendolo in arresto. Nella mattinata è previsto il processo con rito per direttissima.