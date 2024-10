La notte brava del giovane è iniziata con l'evasione dalla propria abitazione, dove si trovava agli arresti domiciliari da ottobre scorso per aver rubato un’auto.

Nello specifico, martedì scorso, i Carabinieri, al momento del controllo, non lo hanno trovato a casa e hanno attivato da subito le ricerche nel capoluogo barbaricino. Contestualmente è stata presentata alla locale Stazione la denuncia di furto di una Fiat Punto da parte di una giovane.

Come riferito dai militari, nel pomeriggio dello stesso giorno, un carabiniere libero dal servizio, mentre si trovava in via Repubblica, ha assistito a un incidente da parte di un ragazzo che con l'auto è finito contro un'altra vettura parcheggiata nella via e ha tentato di scappare. Ma il conducente è stato bloccato dal carabinieri che ha richiesto l'intervento di una pattuglia. Quest'ultima, giunta sul posto ha riconosciuto l'evaso e l’auto rubata.

Il 34enne avrebbe cercato di scappare nuovamente danneggiando anche la Gazzella dei Carabinieri. Il suo tentativo di fuga, però, è stato reso vano dai militari che hanno bloccato il giovane e lo hanno invitato a sottoporsi all'esame dell'etilometro, rifiutato dal ragazzo.

Dalle evidenze emerse, il 34enne viene arrestato per evasione, ricettazione del veicolo rubato, danneggiamento della macchina dei Carabinieri, guida senza patente e in stato di ebbrezza, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Dopo le formalità di rito è stato rinchiuso nel carcere di Badu 'e Carros.