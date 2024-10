La Polizia nel pomeriggio di ieri ha arrestato un 19enne di Iglesias, Francesco Ibba, pregiudicato, perché responsabile del reato di evasione dagli arresti domiciliari.

Alle 17:15 circa gli agenti hanno fermato in Via Ubaldo da Paganello il giovane, già conosciuto agli operanti in quanto arrestato pochi giorni prima.

Infatti, mercoledì scorso, 27 ottobre, Ibba aveva fornito ai poliziotti false generalità ed era stato arrestato per false attestazioni a Pubblico Ufficiale.

Il giovane è ora nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del processo per direttissima previsto per la mattinata odierna.