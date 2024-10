Era da circa un mese ospite di una comunità dell'Oristanese, dove stava scontando una pena agli arresti domiciliari, ma ieri sera si è presentato in Questura per tornare in carcere. Protagonista del singolare episodio, un giovane di 33 anni, Angelo Deidda.

Ieri il giovane ha chiamato il 113 segnalando agli agenti che stava per costituirsi: "In quella comunità non riesco a vivere, non mi sono integrato". Il 33enne avrebbe anche espresso la volontà di voler tornare in carcere. Pochi minuti dopo la telefonata Deidda si è presentato in Questura a Cagliari ed è stato arrestato. Oggi sarà processato.