Mentre effettuavano dei servizi di controllo sul territorio, gli agenti della Squadra Volante hanno notato tre persone nei pressi di piazza Quirra, a Cagliari, che alla loro vista avrebbero tentato di allontanarsi.

Immediatamente raggiunti, dal successivo controllo è emerso che uno di loro risultava sotto detenzione domiciliare presso una comunità terapeutica nel comune di Serramanna, come disposto dal Tribunale di Sorveglianza di Cagliari.

Lo stesso, a novembre, già in altre occasioni si era allontanato dal centro, violando le prescrizioni imposte. Pertanto è stato accompagnato in Questura in stato di arresto per l’ipotesi di reato in flagranza di evasione.

A seguito dell’udienza di convalida, il gip ha convalidato l’arresto senza applicare misure cautelari.