Parco Nazionale dell’Asinara – Area Marina Protetta: un luogo meraviglioso, dove ci sono persone che continuano a contribuire alla salvaguardia di questi splendidi animali. Lei è Eva e finalmente torna in libertà. Una tartaruga Caretta Caretta destinata a morte certa, 3 mesi fa è stata trovata a nord della Sardegna, nel golfo dell'Asinara impigliata in una rete e con ingenti quantitativi di plastica al suo interno. Inoltre era piena di sanguisughe e di loro uova. Era in gravi condizioni.

Ieri grazie un lavoro straordinario del Centro Recupero animali marini del Parco Nazionale e Area Marina Protetta, torna a nuotare, a vivere: “Auguro alla nostra Eva una nuova vita nei nostri mari – dice il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa - invito, invece, tutti noi ad essere molto più attenti al mondo che ci circonda. Troppo spesso troviamo animali in questo stato. E la colpa è delle nostre abitudini. Cambiamo noi, per cambiare il Mondo”.

Guardate il Bellissimo video