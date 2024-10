"Marina Berlusconi sia capolista nella Circoscrizione Sicilia-Sardegna". Lo propone il presidente del gruppo parlamentare di FI all'Ars, Marco Falcone.

"Marina Berlusconi - aggiunge - figura rappresentativa e d'indubbio spessore, può sicuramente intercettare un voto moderato alternativo alla sinistra e alle derive populiste. Per la Sicilia e la Sardegna questa proposta, che non e' soltanto elettorale ma è strategica e di proiezione, avrebbe un effetto decisivo per riportare FI a primo partito nelle Isole".