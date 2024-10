“In Sardegna si continua a crescere”. Questo il primo commento a caldo del deputato sardo Salvatore Deidda (Fratelli d’Italia).

“Prima di partire per Roma – queste ancora le sue parole – , voglio ringraziare innanzitutto Antonella Zedda, perché senza alcuna preparazione per tempo, si è candidata e si è spesa sacrificando soldi ed energie per una campagna encomiabile e per rappresentare al meglio le battaglie di Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia".

“Non ho ancora visto le preferenze dei singoli candidati – rimarca Deidda –ma per Antonella, e per noi tutti, affrontare questa sfida come unica candidata sarda, portare il partito ad una ulteriore crescita (+ 2,60% rispetto le scorse europee, +1,30% rispetto regionali) è una grande soddisfazione e la consideriamo una grande vittoria”.

“Ci tengo a ringraziare ognuno di voi, i nostri militanti e dirigenti. Per chi si è impegnato e chi con amicizia e stima ci ha consentito questa ulteriore crescita. Elezione, dopo elezione, noi cresciamo e siamo gli unici insieme alla Lega. Noi a piccoli passi – conclude il deputato – ma gradino dopo gradino saliamo. Ora a lavoro per le comunali. Il 16 giugno non è lontano, per continuare a crescere Ora abbiamo dei rappresentanti anche in Europa”.