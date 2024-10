Fuori Giovanni La Via, eurodeputato transitato in Fi dopo la militanza in Ncd, ci sarà spazio invece per Giuseppe Milazzo, capogruppo Fi all'Assemblea siciliana, Saverio Romano, leader dei popolari, e Salvatore Cicu, parlamentare forzista uscente.

E' quanto stabilito dal leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, anche lui candidato, nel vertice tenutosi ad Arcore con Gianfranco Miccichè, chiudendo l'elenco delle liste per le prossime elezioni europee nel collegio Sicilia-Sardegna.