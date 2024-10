Si è svolta nell'aula consiliare del Comune di Cagliari, la cerimonia di premiazione dei nuotatori del capoluogo che hanno rappresentato la città nella competizione European Swim City 2018.

Erano presenti solo quattro degli atleti che hanno preso parte all'evento sportivo (Ludovico Bertelli, Chiara Cadeddu, Samuele Congia e Carlo Marcello Demontis). Gli altri (Giorgia Meloni, Francesca Sechi, Alice Maggioni e Gianluca Russu), sono stati bloccati da un contrattempo dell'ultimo minuto insieme al loro accompagnatore Pierluigi Salis della FIN.

La manifestazione, che si è tenuta a Pesaro dal 6 all'8 luglio, ha visto sfidarsi le squadre di tredici città: Lisbona, Cagliari, Ancona, Braga (Portogallo), Brescia, Empoli, Fano, Forlì, Grottaglie, Pesaro, Piombino e Sesto Calende. La rappresentanza sarda si è classificata al primo posto lasciandosi dietro Empoli e Sesto Calende. I ragazzi sono stati premiati dall'Assessore allo Sport del Comune di Cagliari, Yuri Marcialis, affiancato dal presidente della Commissione Consiliare Sport, Filippo Petrucci e dal Consigliere Marco Benucci.

«La nostra squadra – ha commentato il rappresentante della Giunta - era quella con l'età media più bassa, ma è riuscita ad arrivare in finale in ogni specialità, vincendo tra le altre, la staffetta conclusiva. L'Amministrazione si impegnerà per migliorare gli spazi dedicati allo sport, ma soprattutto al nuoto, praticato da grandi e piccoli».

Filippo Petrucci ha spiegato quanto sia importante ogni occasione di confronto con altri atleti, «quando le società, i comuni e gli atleti capiscono l'importanza di queste opportunità, si possono ottenere grandi risultati, come in questo caso».

Per il consigliere Benucci, che ha accompagnato i ragazzi a Pesaro, «È stata una bellissima esperienza. Nonostante la giovane età, i ragazzi si sono comportati in modo professionale, dando il meglio e portando a casa ottimi piazzamenti».

Inoltre Un ringraziamento è andato ad Alessandro Caddeo, della Fly & Dream Tour by Caddy. Alle prime tre classificate, il Presidente di Aces Europe consegnerà la bandiera European Swim City 2018 il 12 novembre 2018 a Roma, presso il Salone d’Onore del CONI, alla presenza del Presidente del Coni,Giovanni Malagò.