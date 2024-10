L'estrazione di venerdì sera di Eurojackpot, il gioco numerico a totalizzatore europeo con un montepremi comune in Europa, ha baciato la Sardegna.

E' stata, infatti, realizzata a Cagliari una vincita con punti 5+0 da 56.340 mila euro nel punto vendita Sisal Bar Monte Urpinu situato in Via Vittorio Angius, 33.

Questa la fortunata combinazione: 4, 19, 21, 31, 42 + i due Euronumeri 5, 10.

Dal lancio di Eurojackpot, l'Italia ha conseguito importanti risultati: nel medagliere delle vincite ha ottenuto una vincita con punti 5+2, ben 37 vincite con punti 5+1 e 53 vincite con punti 5+0(inclusa la vincita di venerdì 8 luglio).

In Italia, in totale, sono stati distribuiti oltre 100 milioni di euro in vincite.