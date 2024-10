Qui di seguito il comunicato stampa della Rsu Eurallumina.

Dopo l’ accordo sottoscritto al Mise, faticosamente raggiunto a seguito di anni di lotta dei lavoratori , il 22 Novembre 2012 , tra Governo , Regione , provincia , e Rusal , vi erano alcune problematiche che dovevano essere risolte .

Il 28 Luglio 2013 , ai ministri Zanonato e Orlando , e alle organizzazioni sindacali locali , LA RUSAL , con i suoi vertici aziendali ha confermato la volonta ‘ di ripresa produttiva, cosa evidente dalle risorse investite sin qui per il mantenimento in efficienza degli impianti .

Dal 22 Novembre 2012 , un punto che è stato superato , è stato quello , della definitiva ratifica in legge regionale , per la partecipazione della Sfirs , la finanziaria regionale , con un finanziamento , non a fondo perduto , come erroneamente viene detto , ma con un prestito ai tassi consentiti dalla legislazione in merito , per la partecipazione ad una società ‘ mista , definita NEWCO , che deve realizzare la CALDAIA , di coogenerazione ,di energia TERMICA ed ELETTRICA , che dovrebbe risolvere strutturalmente , come da piano industriale , il problema energetico , al fine dell’ abbattimento dei costi di produzione per la trasformazione della BAUXITE , in OSSIDO e ALLUMINA , materia prima , per la produzione di ALLUMINIO.

Occorre ricordare che EURALLUMINA è il primo e fondamentale anello , della ormai dismessa filiera dell’ ALLUMINIO, e il suo rilancio ( della FILIERA ) , passa anche per chi dovrà subentrare ad ALCOA , per avere la materia prima , praticamente in casa.

Altro passaggio di basilare importanza , è stato quello dell’ accordo, della RUSAL con i paesi africani , in particolare con la GUINEA , dove il managemant sovietico , ha negoziato , l’ utilizzo delle miniere di Bauxite , per l’ approvvigionamento dei suoi stabilimenti , compreso quello di Portovesme . Anche la NEWCO ( per la caldaia ) , e per il piano degli investimenti , concordato con INVITALIA ,è stata costituita ( Euralenergy ) , e ha affidato gli studi di fattibilità ‘ e progettazione alla leader del settore FOSTER WHEELER , che entro Novembre 2013 , consegnera’ quanto commissionatogli . L’ente governativo nazionale , che si occupa di queste iniziative , e del suo finanziamento ( a tassi di mercato ) , ha accantonato ( messo in sicurezza ) le risorse per l’ operazione .