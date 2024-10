Una delegazione degli operai dell'Eurallumina di Portovesme ha dato vita, stamattina, a un sit-in davanti al Ministero dello Sviluppo Economico a Roma per sollecitare Ministero e Regione "ad esprimere in tempi rapidi il giudizio tecnico-scientifico sul sito di stoccaggio dei residui di lavorazione della bauxite, e rimetterlo in funzione il prima possibile".

Gli operai hanno attaccato le lentezze burocratiche contro le quali le loro richieste, puntualmente, sbattono.