“La mia mamma non si tocca, doppia querela per questo infame”. Così la replica del Coordinatore della Lega in Sardegna, il deputato Eugenio Zoffili, che su Facbook s'è visto offendere di malo modo sua madre, in un commento di bassissimo livello apparso sul social network.

“Ma la mamma di Zoffili che lavoro fa”? La replica del leghista non s’è fatta attendere: “Brutto infame, prenditela con me e lascia stare mia madre”. Inutile ribadire che la scia dei commenti è lunghissima e sono tantissime le persone che hanno mostrato solidarietà nei confronti del deputato Eugenio Zoffili preso di mira da un utente per le offese ricevute.

“Hai fatto bene a querelarlo – scrive tra i tanti commenti a sostegno di Zoffili, il consigliere regionale della Lega, Dario Giagoni – io sulla questione Report ne ho querelato una decina. Abbracciami la tua mamma e l tuo papà che sono super simpatici e deliziosi. Dimenticavo – conclude Giagoni – quella persona non ha niente di sardo”.

(Nell'immagine sottostante, il post diffamatorio)