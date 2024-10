Un viaggio di ascolto, ricerca e innovazione. Senza tralasciare la divulgazione e la valorizzare del canto, il ballo, la musica, il costume e ogni altro aspetto culturale delle tradizioni popolari della Sardegna.

Partendo da questo presupposto, il fondatore storico di Etnias, Alessandro Melis, musicista nuorese classe 1974, riassume i dieci anni di attività artistica del suo sodalizio musicale.

E proprio domani, venerdi 22 giugno 2018, l’etno pop tour nell’Isola approda magicamente nel piazzale di via Trentino, a Cagliari, a partire dalle ore 22: i riflettori saranno puntati sulle nuove canzoni contenute nel cd Nottes de Luna, ultimo lavoro discografico che contiene 9 tracce che ‘dipingono’ fedelmente la storia della musica e della poesia isolana.

Oltre a Melis la band è composta dal polistrumentista Pietro Tanda, Pier Piras, dal chitarrista Fabrizio Bandinu, dalla voce di Elisabetta Bono e ancora da Giovanni Medde, bassista, dal batterista Daniele Piu e dal suonatore di launeddas, Giuseppe Tatti. Nel curriculum della band, da notare le numerose partecipazioni e collaborazioni in giro per il mondo, per divulgare la lingua e la sonorità avvolgente della musica sarda, caratteristiche e protagoniste delle loro canzoni.