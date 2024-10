Sono stati estratti i biglietti vincenti della lotteria di San Simeone di Bonorva 2018. Il primo premio (8138) consiste in un cavallino, il secondo (5885) un asinello e il terzo (9508) un maialone.

Il quarto premio (6537), si porterà a casa un cesto di formaggio offerto da “Sarda Creme”, il quinto (9848) un saldatore con una moletta e un set di chiavi offerto da Nicola Mura, il sesto (8289) un buono cena per 2 persone offerto da “Zia Giovanna Padria”, il settimo (6486) un bracciale per uomo offerto dal Comitato di San Simeone, l’ottavo (5660) due pizze e una bibita offerte da “Valle dei Nuraghi”, il nono (9470) un profumo e una crema per donna offerto da “Bollicine”.

Per il decimo (8809) sono previste 2 pizze e una bibita offerte da “I Pini”, per l’undicesimo (9780) un profumo offerto dall’edicola “Carboni”, per il dodicesimo (9905) un buono carburante di 30 euro offerto da “Rete Italia”, per il tredicesimo (9285) un buono carburante di 30 euro offerto dalla “Esso”, per il quattordicesimo (6312) una maglietta per bambino offerta da “Coccinelle” e per il quindicesimo (7697) 2 pizze con bibita offerto da “Happy Days”.

Il sedicesimo (7797) prevede 2 pizze con bibita da asporto offerte da “Il Rifugio”, il diciassettesimo (8933) offerta da Soma Dionigi, il diciottesimo (6628) un set di cacciaviti offerti da “Ferramenta Cocco”, il diciannovesimo (5048) una banchitta offerta da Tonino Marceddu, il ventesimo (8029) un buono carburante di 20 euro offerto dalla “Esso” e il ventunesimo (8152) un tagliere offerto da Mula Marcello.

Il comitato presieduto quest’anno da Tore Angius ha reso noto che i premi andranno ritirati entro e non oltre il 18 luglio 2018.