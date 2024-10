Gli agenti del Commissariato di Quartu Sant’Elena hanno tratto in arresto due uomini, padre e figlio, per il reato di estorsione consumata.

L’attività investigativa degli Agenti del Commissariato di Quartu Sant’Elena è scaturita dopo che la presunta vittima, ormai indebitata e costretta a richiedere prestiti, visibilmente terrorizzata dalle insistenti minacce, ha deciso di rivolgersi alla Polizia per denunciare i fatti che ormai andavano avanti da anni e per i quali sarebbe arrivata a consegnare una somma di circa 9.000 euro.

I due malintenzionati, conosciuti dalla loro vittima, avrebbero costretto quest’ultima a dare loro del denaro come “risarcimento” per presunte offese subite.

Come riferito dalla Questura, nella giornata di ieri, gli investigatori del Commissariato, dopo essersi appostati all’interno dell’abitazione della vittima, hanno fermato i due uomini mentre ricevevano l’ennesima somma di denaro. Padre e figlio sono stati arrestati in flagranza del reato di estorsione continuata in concorso e condotti presso la Casa Circondariale di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.