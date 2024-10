"Esterzili oe a festa Estida"...iniziava così una delle poesie che ieri, domenica 31 agosto2014, sono state scritte e lette per festeggiare i 100 anni di Zio Adolfinu Puddu.

Classe 1914, zio Adolfino ha visto la sua terra, il suo paese cambiare, ha visto scomparire quelle usanze e quelle tradizioni che a mano a mano che il tempo scorre si vanno perdendo lasciando una flebile traccia.

È un uomo allegro e spensierato, padre di tre Figli, Raimondo Maria e Paola, vive con Maria nel centro storico del paese, in quegli scorci antichi di cui ben conosce il vissuto. Rimasto vedovo qualche anno fa, non ha smesso di sorridere alla vita e quasi tutti i giorni Zio Adolfino si reca in cimitero a salutare con un simbolico gesto affettuoso la sua cara consorte Elena.

Ancora oggi, Zio Adolfino fa il pastore, lavoro ereditato dal padre, e siamo soliti vederlo passeggiare per le vie del paese con le sue pecorelle che accudisce con passione e costanza. Ogni mattina si dedica alla mungitura, alla cura del suo orticello e ogni tanto prepara del buon formaggio.

Fino a qualche mese fa partecipava alla tosatura delle sue pecorelle, ma non solo, di buon mattino si presentava negli ovili dei suoi amici per dar loro una mano d’aiuto in questo lavoro. Eh si, perché Zio Adolfino di amici ne ha tanti, grandi e piccini, è stato lui a volere questa grande festa per tutto il paese, voleva che tutti partecipassero e così è stato.

Esterzili ha risposto con partecipazione e affetto, tra emozione, commozione, poesia e musica ha festeggiato il suo Nonnino e allora da tutti noi : “ Augurios de coro Tziu Adolfinu a camminare serenu e cuntentu a’nde festeggiare ateros chentu sighende su propriu camminu”.