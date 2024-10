Nel periodo dell' anno più amato da grandi e piccoli, in un’atmosfera magica, non possono mancare principalmente due cose: il presepio e l'albero di natale.

Una lunga tradizione precede la data della celebrazione del Natale, infatti a partire dal 1 dicembre, con il periodo dell’Avvento, il passare dei giorni e l’attesa della Vigilia sono scanditi da immagini, regali, pensieri, dolci, dalle decorazioni dell’albero e dalla creazione del presepe.

A Esterzili, in qualunque casa si entri è possibile trovare almeno un simbolo natalizio, un colore, un richiamo al periodo in cui nacque Gesù. Così la Pro loco del paese ha indetto un concorso e ha voluto in questo modo invitare i suoi concittadini a decorare i propri rioni con la realizzazione del presepe e l’addobbo di un albero.

Gli esterzilesi, sempre pronti a mettersi in gioco, hanno, ancora una volta, risposto positivamente e, infatti, in un paese di appena 700 anime sono comparsi circa 60 presepi, dislocati in ogni angolo del centro barbaricino.

Grazie alle temperature miti, non tipiche del mese di dicembre, è possibile passeggiare per le strade , immergersi in un’atmosfera incantata e fatata e, mentre dalle case esce un dolce profumo di Pani ‘e saba, che nella tradizione locale è il tipico dolce natalizio, si possono scorgere e fotografare vari presepi, tutti diversi l’uno dall’altro.

In ogni vicinato, in un gioco di luci e colori, spuntano alberelli e addobbi da ogni parte. Per rendere ancora più affascinante e avvincente questo periodo, il 24 pomeriggio, mentre i Bambini aspettavano Babbo Natale, la pro loco ha voluto regalare al proprio paese il suono dolce e armonioso delle Zampogne, che hanno allietato ogni scorcio del paese, regalando un momento di festa a chiunque.

Sessanta presepi sono tanti e sono davvero tutti molto belli e diversi l’uno dall’altro, ogni via ha il proprio tocco personale, esclusivo ed originale, ogni scorcio regala un’emozione unica e insolita.

L’Associazione turistica Pro loco nel ringraziare i propri concittadini per l’impegno, la disponibilità, la creatività, la partecipazione, ma soprattutto per lo spirito di gruppo con cui hanno operato e per i diversi momenti di condivisione, ricorda che il concorso prevede vengano votati: il presepe più bello, l’albero più grande e il rione più addobbato.

Chiunque volesse dare il proprio contributo nella scelta può collegarsi nella pagina della Pro loco di Esterzili ed esprimere la propria preferenza.