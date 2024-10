Si terrà sabato 28 luglio la gara dei carruzzi promossa dalla Pro loco di Torralba in collaborazione con il Comune.

Per poter partecipare alla competizione, la macchina dovrà avere una larghezza massima di 1,80 metri e una lunghezza massima di 3. L’altezza dovrà essere di un massimo di 2,50 metri, avere un peso massimo a vuoto di 100 chilogrammi e un’altezza minima dal suolo delle masse sospese di 15 centimetri.

Inoltre le macchine dovranno essere dotate di freni funzionanti che agiscano almeno su due ruote, di un adeguato impianto acustico (da un campanello ad un impianto Hi-Fi di ultima generazione) e dovranno essere costruite in maniera artigianale, senza l’ausilio componenti meccanici già assemblati in fabbrica. Per i piloti sarà l’obbligatorio l’utilizzo di un casco omologato.

Maggiori informazioni ai numeri di telefono 3473279167 (Gavino Sanna) e 3283747159 (Matteo Falchi) oppure sulla pagina Facebook PRO LOCO TORRALBA.