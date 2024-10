C’è grande fermento a Tonara, sopratutto dai più piccoli, per la seconda edizione del Canta Bimbo in programma domani, venerdì 5 agosto.

L’evento, organizzato dal US Tonara Asd in collaborazione con il comune di Tonara e la Pro Loco, si svolgerà alle ore 21:30 in piazza Sa Discarriga.

L’iscrizione è gratuita e potranno partecipare tutti i bambini dai 3 ai 13 anni.

Per maggiori informazioni contattare Angelica al numero 3402814524.