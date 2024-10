Piazza Convento a Pozzomaggiore farà da cornice alla quindicesima sagra della Salsiccia promossa dall’Associazione culturale “Coro di Pozzomaggiore” in collaborazione con l’Amministrazione comunale e la Pro loco.

La manifestazione, in programma sabato 14 luglio e inserita all’interno dell’estate pozzomaggiorese 2018, avrà inizio alle 18.00 con giochi gonfiabili per bambini. Dalle 19.00 i coristi, per un giorno in veste di cuochi, daranno sfoggio alla loro abilità in cucina con una grande arrostita a base di salsiccia.