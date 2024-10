Proseguono senza sosta gli appuntamenti dell’estate pozzomaggiorese 2018 promossi dall’Amministrazione comunale guidata da Mariano Soro e dalla Pro loco presieduta da Giommaria Spanu.

Domani 10 agosto alle 21.00, si terrà “Stasera in piazza Maggiore-Ceniamo in piazza”. Grazie ad “Arrosti di Sardegna Bonnanaro” di Davide Carta sarà possibile degustare un menù interamente a base di pecora. Seguirà lo spettacolo del Circo sardo accompagnato da Shamira.

Sabato 11 dalle 17.30, in via Sala (incrocio Via Grande) si terrà il carnevale estivo pozzomaggiorese con la corsa dei carretti con i piloti rigorosamente in maschera.