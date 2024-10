Nell’ambito delle iniziativa dell’estate padriese 2018, l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Alessandro Mura ha promosso, per la giornata di venerdì 3 agosto, una gita sociale all’Aquadream di Baja Sardinia.

La partenza è fissata per le 8.00 da Piazza del Comune mentre il rientro è previsto per le 20.00. Il Servizio prevede il trasporto andata e ritorno in pullman GTe il disbrigo delle pratiche.

«Si precisa che l’Amministrazione Comunale si farà carico delle spese di trasporto – si legge nell’avviso –, mentre le spese di ristorazione saranno a carico dei partecipanti».

Le quote di adesione sono state fissate in 15 euro (ingresso al parco) per gli adulti, e di 30 euro per i bambini sotto i 130 centimetri. I cittadini residenti saranno ammessi con riserva. Gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio dei Servizi sociali per la compilazione del modulo. Le istanze scadranno lunedì 30 luglio.