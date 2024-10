Dopo il successo di Monumenti Aperti, l’Amministrazione comunale di Cossoine guidata dalla Sindaca Sabrina Sassu intende organizzare, nel migliore di modi, anche gli eventi dell’estate cossoinese 2018.

A questo proposito è stata convocata per mercoledì 27 giugno alle 19, una riunione presso la sala consiliare del Comune riservata alle Associazioni e ai Comitati. Gli amministratori auspicano la partecipazione di almeno un componente di ogni Comitato e Associazione per predisporre, in maniera dettagliata, il calendario delle manifestazioni.