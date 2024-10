Porto Rotondo si prepara al boom di una stagione estiva con tante novità per quanto riguarda traffico e circolazione.

Il Comune di Olbia e il Consorzio di Porto Rotondo hanno infatti stabilito che le auto non potranno transitare in centro e i parcheggi arriveranno a costare 3 euro all'ora.

L'isola pedonale riguarderà l'area fra via Belli e via Ceroli, una novità che il presidente del Consorzio Gianluca De Fazio, ha così commentato a La Nuova Sardegna: "Era nostro obiettivo liberare il centro dalle auto e razionalizzare il sistema dei parcheggi. E’ il Comune a decidere le tariffe, ma resta inteso che per i consorziati le tariffe di sosta saranno contenute grazie a un sistema di abbonamenti che permetterà di pagare un euro al giorno. Per i visitatori, è previsto un grande parcheggio in un’area all’ingresso di Porto Rotondo, servita da un bus navetta gratuito che sarà garantito dal Consorzio. Saranno a pagamento solo i parcheggi in centro con due tariffe distinte, tre e due euro, naturalmente in base alla distanza. Saranno invece liberi i parcheggi nelle spiagge, dove pure saranno in funzione i bus navetta”.

“L’obiettivo dell’area di sosta all’ingresso dell’abitato – ancora De Fazio – è evitare il traffico circolare di chi cerca inutilmente parcheggio rallentando il traffico. Siamo consapevoli che la tariffa massima di 3 euro all’ora è salata, però è anche vero che abbiamo verificato che la maggior parte degli stalli per la sosta delle auto in centro sono occupati da commercianti e operatori dei servizi, solo in minima parte da turisti e visitatori. Per questo abbiamo previsto tariffe differenti e vantaggiose per i consorziati”.